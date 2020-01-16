2020-01-16T10:50:26+03:00
Общество

Красноярцы могут купить имущество главы автохолдинга «Крепость»

Что ценного нашлось у бизнесмена, ставшего банкротом?
Татьяна РЯБИНИНА
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От имущества крупнейшего в регионе автодилера остались стулья?От имущества крупнейшего в регионе автодилера остались стулья?Фото: Александр СВОЕВСКИЙ
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Скандал с участием ГК «Крепость» Александра Кангуна, крупнейшего в регионе дилера целого ряда марок автомобилей, в том числе Toyota и Lexus, начался с того, что клиенты не получили оплаченных машин. Это произошло в апреле 2018 года. В июле в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело. Напомним, "Комсомольская правда"-Красноярск с самого начала следила за этой историей.

И вот – новый поворот в деле: имущество бизнесмена выставлено на торги, заявки можно подавать уже сейчас.

Самое ценное имущество – раритетный «Запорожец» ЗА3 965А 1968 года выпуска, его начальная цена составляет 272,9 тыс. рублей.

Надо отметить, что и остальное имущество столь же послужившее. Телевизор 2005 года за 35000, кофе-машина 2010 года за 2500, письменный стол 2010 года за 5000 и т.п.

Также в списке 8 деревянных стульев, золотые запонки, книжный шкаф и прочие мелочи – всего около 10 наименований на очень скромную сумму.

Два открытых аукциона планируется провести в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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