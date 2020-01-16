Чуть не уволили из-за судимости: социального работника в Красноярском крае защитила прокуратура

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:44:20+03:00

Бывшие заключенные не могут работать с детьми, но им разрешено работать с пенсионерами. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Скандал с увольнением случился в «Комплексном центре социального обслуживания населения Северо-Енисейского района».

Одна из его сотрудниц 6 декабря 2019 года получила письменное уведомление о том, что она будет уволена с 6 февраля 2020 года в связи с тем, что она привлекалась к уголовной ответственности за преступление против жизни и здоровья.

Женщина решила жаловаться в прокуратуру и там разъяснили, что ограничений к работе в социальном учреждении, оказывающем помощь совершеннолетним, в связи с наличием судимости, нет.

Трудовой кодекс РФ и приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 677н «Об утверждении профессионального стандарта «Социальный работник»» не содержат таких указаний.

Увольнение отменили, работник остался, как сложится его дальнейшая судьба после жалобы, покажет время. Должны ли работать с практически беспомощными клиентами социальных служб бывшие заключенные - тоже вопрос пока без ответа.

ИСТОЧНИК KP.RU