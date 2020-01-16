2020-01-16T09:19:51+03:00
Здоровье

Крещенские купания в Красноярском крае: где окунаться опасно для здоровья?

Изучаем данные Роспотребнадзора
Татьяна РЯБИНИНА
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Не всякая вода может стать святой!Не всякая вода может стать святой!Фото: Мария ЛЕНЦ
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МЧС уже объявило места традиционных крещенских купаний, а специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю проводят мониторинговые исследования качества воды по микробиологическим показателям (ротавирусы, колифаги, ОКБ, ТТКБ).

Соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:

- оз. «Долгое» в г. Норильске

оз. Водопьяниха, оз. Линево Холмогорского сельсовета

-оз. Большое Шарыповского района

- р. Ангара 322 км с. Богучаны

- мкр. «Лукоморье» Богучанского водохранилища г. Кодинск.

Не соответствует нормам и опасна вода:

- р. Енисей (78 км) у г. Енисейска (количество термотолерантных колиформных бактерий превышает гигиенический норматив в 24 раза, количество колифагов – в 6,6 раз).

- озеро Монастырское, на 27 км автодороги Енисейск-Пировское (количество термотолерантных колиформных бактерий превышает гигиенический норматив в 1,3 раза, количество колифагов – в 6,6 раз).

Массовые купания в этих местах во время православного праздника «Крещение Господне» должны быть отменены – об этом Роспотребнадзор предупредил администрации города Енисейска и Енисейского района.

О результатах лабораторных исследований качества воды в местах крещенского купания на других территориях Красноярского края будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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