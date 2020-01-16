Крещенские купания в Красноярском крае: где окунаться опасно для здоровья?
МЧС уже объявило места традиционных крещенских купаний, а специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю проводят мониторинговые исследования качества воды по микробиологическим показателям (ротавирусы, колифаги, ОКБ, ТТКБ).
Соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:
- оз. «Долгое» в г. Норильске
оз. Водопьяниха, оз. Линево Холмогорского сельсовета
-оз. Большое Шарыповского района
- р. Ангара 322 км с. Богучаны
- мкр. «Лукоморье» Богучанского водохранилища г. Кодинск.
Не соответствует нормам и опасна вода:
- р. Енисей (78 км) у г. Енисейска (количество термотолерантных колиформных бактерий превышает гигиенический норматив в 24 раза, количество колифагов – в 6,6 раз).
- озеро Монастырское, на 27 км автодороги Енисейск-Пировское (количество термотолерантных колиформных бактерий превышает гигиенический норматив в 1,3 раза, количество колифагов – в 6,6 раз).
Массовые купания в этих местах во время православного праздника «Крещение Господне» должны быть отменены – об этом Роспотребнадзор предупредил администрации города Енисейска и Енисейского района.
О результатах лабораторных исследований качества воды в местах крещенского купания на других территориях Красноярского края будет сообщено дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU