Крещение Господне-2020: где в Красноярске можно будет окунуться?
Сотрудники МЧС опубликовали список мест для крещенских купаний в Красноярске. Это территория храма «Рождества Христова» на улице Щорса, Енисей около клуба закаливания «Криофил», купель на протоке около острова Посадный на улице Дубровинского и прорубь на реке Кача в районе поселка Солонцы.
Там будут дежурить наряды полиции, дорожные инспекторы, дежурные смены спасателей, медики. По подсчётам МЧС в крещенских купаниях примут участие более 8 тысяч красноярцев. В ближайшее время Роспотребнадзор опубликует результаты исследований мест для купания в Красноярске.
ИСТОЧНИК KP.RU