2020-01-16T08:27:30+03:00
Общество

Крещение Господне-2020: где в Красноярске можно будет окунуться?

В Красноярске будут доступны 4 места для крещенских купаний
Екатерина ПЕРЫШКИНА
Поделиться:
Около храма «Рождества Христова» откроют купельОколо храма «Рождества Христова» откроют купельФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Сотрудники МЧС опубликовали список мест для крещенских купаний в Красноярске. Это территория храма «Рождества Христова» на улице Щорса, Енисей около клуба закаливания «Криофил», купель на протоке около острова Посадный на улице Дубровинского и прорубь на реке Кача в районе поселка Солонцы.

Там будут дежурить наряды полиции, дорожные инспекторы, дежурные смены спасателей, медики. По подсчётам МЧС в крещенских купаниях примут участие более 8 тысяч красноярцев. В ближайшее время Роспотребнадзор опубликует результаты исследований мест для купания в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чуть не уволили из-за судимости: социального работника в Красноярском крае защитила прокуратура
Крещенские купания в Красноярском крае: где окунаться опасно для здоровья?
Австрия передала России обвиняемого в убийстве 20-летней давности на территории Красноярского края
Красноярские школьники собрали 1,3 миллиона рублей на лечение детей
Крещение Господне-2020: где в Красноярске можно будет окунуться?
В Красноярске появятся собаки с татуировками
В Красноярске построят новые бассейны
Бесплатно приодеться на несколько лет вперед: два жителя Красноярска ограбили "Планету"
2,5 миллиона пассажиров и белый рояль: аэропорт Красноярска подвел итоги 2019 года
Самый экологичный школьник живет в Красноярском крае
Красноярск споет Высоцкого
Один пьяный водитель и пять пострадавших: авария в Красноярском крае
Полиция предлагает красноярцам бесплатное высшее образование
«Хочется капельку внимания»: в Хакасии выпившая женщина за рулем сама себе вызвала ГИБДД
В Красноярске на Крещение частично перекроют движение
Новогодние траты клиентов ВТБ в Красноярске превысили 750 млн рублей