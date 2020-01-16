Крещение Господне-2020: где в Красноярске можно будет окунуться?

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:27:30+03:00

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Сотрудники МЧС опубликовали список мест для крещенских купаний в Красноярске. Это территория храма «Рождества Христова» на улице Щорса, Енисей около клуба закаливания «Криофил», купель на протоке около острова Посадный на улице Дубровинского и прорубь на реке Кача в районе поселка Солонцы.

Там будут дежурить наряды полиции, дорожные инспекторы, дежурные смены спасателей, медики. По подсчётам МЧС в крещенских купаниях примут участие более 8 тысяч красноярцев. В ближайшее время Роспотребнадзор опубликует результаты исследований мест для купания в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU