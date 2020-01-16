В Красноярске появятся собаки с татуировками

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:07:44+03:00

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- Это федеральная инициатива. До 2020 года стерилизованным собакам вешали только бирки, - рассказывает председатель краевой общественной организации защиты животных "Бездомный пес" Светлана Загуменникова. - Но бирки не на 100 процентов надежны, они могут оторваться. А тату представляют собой нанесенные несмываемой краской цифры, которые свидетельствуют о том, что собаку стерилизовали и вакцинировали. Но бирка по-прежнему будет крепиться на ухо собаки. Вся процедура делается во время стерилизации, пока животное находится под наркозом.

Такая идентификация проводится для того, чтобы не отлавливать одних и тех же собак, тем самым экономя бюджет и охватывая все большее количество животных. С начала текущего года такую процедуру провели на 34 отловленных собаках. В обучении специалистов и приобретении специального оборудования организации "Бездомный пес" помогли спонсоры

ИСТОЧНИК KP.RU