2020-01-16T08:07:44+03:00
Общество

В Красноярске появятся собаки с татуировками

С 2020 года специалисты по отлову собак в Красноярске станут наносить бездомным животным татуировки
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Бездомные собаки после стерилизации становятся спокойнееБездомные собаки после стерилизации становятся спокойнееФото: Мария ЛЕНЦ
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- Это федеральная инициатива. До 2020 года стерилизованным собакам вешали только бирки, - рассказывает председатель краевой общественной организации защиты животных "Бездомный пес" Светлана Загуменникова. - Но бирки не на 100 процентов надежны, они могут оторваться. А тату представляют собой нанесенные несмываемой краской цифры, которые свидетельствуют о том, что собаку стерилизовали и вакцинировали. Но бирка по-прежнему будет крепиться на ухо собаки. Вся процедура делается во время стерилизации, пока животное находится под наркозом.

Такая идентификация проводится для того, чтобы не отлавливать одних и тех же собак, тем самым экономя бюджет и охватывая все большее количество животных. С начала текущего года такую процедуру провели на 34 отловленных собаках. В обучении специалистов и приобретении специального оборудования организации "Бездомный пес" помогли спонсоры

ИСТОЧНИК KP.RU

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