2020-01-16T08:12:32+03:00
Общество

В Красноярске построят новые бассейны

В мэрии рассказали, где в Красноярске появятся новые спортивные комплексы с бассейнами
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Новые бассейны в Красноярске должны появиться уже через 3 годаНовые бассейны в Красноярске должны появиться уже через 3 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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Перечень объектов для строительства и реконструкции которых администрация намерена привлечь инвесторов в 2020 году опубликован на сайте мэрии. В ближайшие несколько лет только в Свердловском районе построят два бассейна. Спортивный комплекс с 25-метровым бассейном в переулке Афонтовский,7 планируют возвести рядом со школой №23 через 3 года. Многофункциональный физкультурно-оздоровительный центр собираются построить на улице Базайская, 76.

Кроме того, спорткомплекс с бассейном появится в Железнодорожном районе, на улице Маерчака, 57.

Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 4,5 тысяч квадратных метров планируют построить в Черемушках по адресу: пер. Машиностроителей, 54.

Объективно, в Красноярске сейчас существует нехватка бассейнов. Особенно, в новых строящихся густонаселенных районах. Но в последнее время власти особое внимание обращают на возможности оздоровления горожан, в том числе и созданию инфраструктуры. Строительство бассейнов - еще один шаг к тому, чтобы у всех любителей здорового образа жизни была возможность посетить сморткомплексы рядом с домом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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