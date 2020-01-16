2020-01-16T06:05:35+03:00
Общество

2,5 миллиона пассажиров и белый рояль: аэропорт Красноярска подвел итоги 2019 года

Уникальные события и приятные цифры, новые рейсы и новые планы
Татьяна РЯБИНИНА
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Так для красноярского аэропорта выглядит 2019 год в цифрах.Так для красноярского аэропорта выглядит 2019 год в цифрах.
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В 2019 году аэропорт Красноярска принял 2 568 541 пассажира. Из них полеты на внутренних линиях совершили 1 975 310, а на международных — более 507 тыс. человек. Транзитный пассажиропоток увеличился на 23% и составил 86 202 человека.

В десятку наиболее востребованных направлений вошли Москва, Новосибирск, Норильск, Санкт-Петербург, Игарка, Нячанг, Иркутск, Анталья, Пхукет, Хабаровск.

В марте аэропорт принял участников и гостей универсиады, кроме того, в это время начал работу деловой центр в бывшем терминале внутренних вылетов.

В августе 2019 года началась реконструкция магистральной рулежной дорожки, которая позволит в два раза увеличить пропускную способность аэропорта и вместо 12 самолетов час принимать 24 воздушных судна.

Аэропорт стал официально называться в честь Дмитрия Хворостовского и в конце года здесь появилась еще одна фишка - белый рояль, на котором могут играть все желающие.

Международные рейсы перешли в главный терминал, что позволило предоставить пассажирам трансферные технологии.

Напомним, из Международного аэропорта Красноярск осуществляются рейсы по 67 направлениям от 27 пассажирских авиаперевозчиков. Входит в топ-15 крупнейших аэропортов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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