2020-01-16T05:20:04+03:00
Общество

Самый экологичный школьник живет в Красноярском крае

Какие полезные привычки нравятся подросткам?
Татьяна РЯБИНИНА
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В пещеру переходить не надо, надо просто экономить!В пещеру переходить не надо, надо просто экономить!Фото: Мария ЛЕНЦ
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С 7 ноября по 7 декабря более 200 школьников из 54 регионов страны стали участниками Всероссийского конкурса «Экологическая культура». Они изучили «Полный спектр экологичного образа жизни», выбрали по четыре наиболее близких им совета и в течение месяца пользовались ими. И рассказывали об этом в социальных сетях.

Самыми популярными экологическими привычками у школьников стали выключение воды во время умывания, использование многоразовых тканевых сумок-шоперов и пакетов вместо одноразовых целлофановых, а также замена одноразовых стаканчиков и пластиковых бутылок на стильные и гораздо более экологичные многоразовые. Ребята поняли, что даже такие простые действия как вытаскивать из розетки зарядные устройства или чаще ездить на автобусе – это и есть их вклад в сохранение окружающей среды.

Представительница Красноярского края Анастасия Рубан из города Ачинска вошла в число 17 победителей конкурса.

В феврале начнется зимний этап конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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