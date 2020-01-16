Красноярск споет Высоцкого

16 Янв. 2020 2020-01-16T05:01:27+03:00

Эта традиция появилась в 2005 году

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Фестиваль «Красноярск поет Высоцкого» проводится с 2005 года, в 2014 году появился автопробег по Красноярскому краю с песнями Высоцкого.

В Красноярске большие концерты проводятся два раза в год, в день смерти и в день рождения поэта, актера и музыканта Владимира Высоцкого.

В этом году, как и всегда, концерт пройдет 25 января в 18.00 в Большом концертном зале.

В первом отделении зрители увидят отрывок из спектакля «Музыкальный вечер песен Владимира Высоцкого для мужчины, женщины и фортепиано «ВЫСОцКИЙ».

В ролях:

- Горячева Наталья, артистка Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина, Заслуженная артистка России;

- Дмитриев Георгий, артист Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина;

- Вишневский Александр (Москва), фортепиано.

Во втором отделении выступят красноярские артисты и музыканты:

- солистка Красноярского Театра Оперы Анна Киселева и гитарист Антон Веришко;

- бард-бэнд «ЛАПы» (Игорь Конюхов и др.);

- ансамбль ГУВД России по Красноярскому краю «Голоса Енисея»;

- красноярский автор-исполнитель Александр Пронин;

- солист Красноярского музыкального театра Максим Шилов и рок-группа «Второе дыхание»;

- победительница Дельфийских Игр Вера Гринева;

- септет «Лунный Свет»;

- Сибирский мужской хор Культурно-исторического центра;

- Сурнина Наталья и студия балета «СФУэте»;

- автор-исполнитель Дмитрий Целуенко, прозванный зрителями «красноярским Высоцким»;

- хор Красноярского колледжа искусств имени П. И. Иванова-Радкевича

- и другие

Кроме того, в программе концерта - церемония награждения лауреатов Премии общественного признания «Босые души». Впервые она была вручена в 2017 году, с тех пор ежегодно присуждается жителям Красноярского края из разных сфер деятельности, профессиональная, творческая, жизненная позиция которых созвучна с темами творчества Владимира Семеновича.

ИСТОЧНИК KP.RU