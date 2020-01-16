Красноярск споет Высоцкого
Фестиваль «Красноярск поет Высоцкого» проводится с 2005 года, в 2014 году появился автопробег по Красноярскому краю с песнями Высоцкого.
В Красноярске большие концерты проводятся два раза в год, в день смерти и в день рождения поэта, актера и музыканта Владимира Высоцкого.
В этом году, как и всегда, концерт пройдет 25 января в 18.00 в Большом концертном зале.
В первом отделении зрители увидят отрывок из спектакля «Музыкальный вечер песен Владимира Высоцкого для мужчины, женщины и фортепиано «ВЫСОцКИЙ».
В ролях:
- Горячева Наталья, артистка Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина, Заслуженная артистка России;
- Дмитриев Георгий, артист Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина;
- Вишневский Александр (Москва), фортепиано.
Во втором отделении выступят красноярские артисты и музыканты:
- солистка Красноярского Театра Оперы Анна Киселева и гитарист Антон Веришко;
- бард-бэнд «ЛАПы» (Игорь Конюхов и др.);
- ансамбль ГУВД России по Красноярскому краю «Голоса Енисея»;
- красноярский автор-исполнитель Александр Пронин;
- солист Красноярского музыкального театра Максим Шилов и рок-группа «Второе дыхание»;
- победительница Дельфийских Игр Вера Гринева;
- септет «Лунный Свет»;
- Сибирский мужской хор Культурно-исторического центра;
- Сурнина Наталья и студия балета «СФУэте»;
- автор-исполнитель Дмитрий Целуенко, прозванный зрителями «красноярским Высоцким»;
- хор Красноярского колледжа искусств имени П. И. Иванова-Радкевича
- и другие
Кроме того, в программе концерта - церемония награждения лауреатов Премии общественного признания «Босые души». Впервые она была вручена в 2017 году, с тех пор ежегодно присуждается жителям Красноярского края из разных сфер деятельности, профессиональная, творческая, жизненная позиция которых созвучна с темами творчества Владимира Семеновича.
ИСТОЧНИК KP.RU