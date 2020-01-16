2020-01-16T04:45:18+03:00
Происшествия

Один пьяный водитель и пять пострадавших: авария в Красноярском крае

К счастью, все живы
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Фото с места ДТП группы vk.com/kraschpФото с места ДТП группы vk.com/kraschp
Изменить размер текста:

Авария произошла в районе Абана 15 января поздно вечером, подробностей немного, но они крайне важные.

Во-первых, выскочившим на встречную полосу автомобилем Range Rover управлял пьяный водитель. И его жертвами стали не собственные пассажиры, а пассажиры минивэна, ехавшего по своей полосе. 5 пострадавших увезли на скорой помощи с разными травмами.

Вторая важная подробность – этот минивэн с популярного сайта поиска попутчиков BlaBlaCar. То есть у пассажиров не было никаких билетов и страховок. А у водителя – проверок его состояния перед выездом.

Пользователи соцсетей активно обсуждают способы наказания пьяных за рулем: «…никого не останавливает штраф в 30 тысяч и лишение, надо что-то новое придумать», «…введение штрафа и было задумано лишь для пополнения бюджета, а не для борьбы с явлением. Если ужесточить наказание, то бухих может стать меньше и прибыль будет потеряна».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чуть не уволили из-за судимости: социального работника в Красноярском крае защитила прокуратура
Крещенские купания в Красноярском крае: где окунаться опасно для здоровья?
Австрия передала России обвиняемого в убийстве 20-летней давности на территории Красноярского края
Красноярские школьники собрали 1,3 миллиона рублей на лечение детей
Крещение Господне-2020: где в Красноярске можно будет окунуться?
В Красноярске появятся собаки с татуировками
В Красноярске построят новые бассейны
Бесплатно приодеться на несколько лет вперед: два жителя Красноярска ограбили "Планету"
2,5 миллиона пассажиров и белый рояль: аэропорт Красноярска подвел итоги 2019 года
Самый экологичный школьник живет в Красноярском крае
Красноярск споет Высоцкого
Один пьяный водитель и пять пострадавших: авария в Красноярском крае
Полиция предлагает красноярцам бесплатное высшее образование
«Хочется капельку внимания»: в Хакасии выпившая женщина за рулем сама себе вызвала ГИБДД
В Красноярске на Крещение частично перекроют движение
Новогодние траты клиентов ВТБ в Красноярске превысили 750 млн рублей