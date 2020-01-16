Один пьяный водитель и пять пострадавших: авария в Красноярском крае

16 Янв. 2020 2020-01-16T04:45:18+03:00

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Авария произошла в районе Абана 15 января поздно вечером, подробностей немного, но они крайне важные.

Во-первых, выскочившим на встречную полосу автомобилем Range Rover управлял пьяный водитель. И его жертвами стали не собственные пассажиры, а пассажиры минивэна, ехавшего по своей полосе. 5 пострадавших увезли на скорой помощи с разными травмами.

Вторая важная подробность – этот минивэн с популярного сайта поиска попутчиков BlaBlaCar. То есть у пассажиров не было никаких билетов и страховок. А у водителя – проверок его состояния перед выездом.

Пользователи соцсетей активно обсуждают способы наказания пьяных за рулем: «…никого не останавливает штраф в 30 тысяч и лишение, надо что-то новое придумать», «…введение штрафа и было задумано лишь для пополнения бюджета, а не для борьбы с явлением. Если ужесточить наказание, то бухих может стать меньше и прибыль будет потеряна».

ИСТОЧНИК KP.RU