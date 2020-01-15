2020-01-15T16:10:37+03:00
Общество

«Хочется капельку внимания»: в Хакасии выпившая женщина за рулем сама себе вызвала ГИБДД

На жительницу Саяногорска завели уголовное дело
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В крови женщины обнаруже алкогольВ крови женщины обнаруже алкогольФото: Мария ЛЕНЦ
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История из серии «нарочно не придумаешь» произошла в Хакасии. Выпившая жительница Саяногорска за рулем автомобиля… сама себе вызвала наряд полиции. Женщина добросовестно позвонила и в ГИБДД, и в службу «112» - так сказать, чтобы уж наверняка. О нетривиальном случае рассказали в ГУ МВД России по Хакасии.

Дело было вечером… на пульт дежурного раздался звонок.

- Еду пьяная за рулем, - заплетающимся языком сообщила водитель.

Патруль задержал женщину на Ярыгина. Примечательно, что она нарезала круги неподалеку от своей многоэтажки. И конечно, была основательно подшофе.

- Медицинское освидетельствование показало наличие 0,949 промилле алкоголя в крови, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции Хакасии. - В августе 2019 года женщина была лишена водительских прав. По постановлению мирового суда, она не имеет права управлять автомобилем в течение 18 месяцев и выплатила штраф 30 тысяч рублей.

Дальше для полицейских было сплошное удивление. Даме задали резонный вопрос: зачем сама себе вызвала наряд?

- Просто хотелось капельку внимания от полицейских, - скромно ответила водитель.

Теперь ей этого внимания однозначно мало не покажется, ведь на нее завели… уголовное дело по ст. 264.1 УК России (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Внимание полиции может стоить жительнице Саяногорска штрафа в 300 тысяч рублей или лишения свободы до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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