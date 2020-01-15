В Красноярске на Крещение частично перекроют движение

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:45:57+03:00

В связи с аномальным теплом желающих окунуться в купель может прибавиться Фото: Мария ЛЕНЦ

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На Крещение движение в Красноярске будет ограничено, сообщает ТВК. Город готовится к празднику. Погода стоит теплая, а значит, и желающих окунуться в купель, вероятнее всего, будет больше, чем в прошлом году. Движение транспорта ограничат и на правом, и на левом берегу Енисея, начиная с 21.00 18 января.

С этого момента парковка и стоянка на Дубровинского (район Регпалаты) будет запрещена, как, впрочем, и на Сурикова у Покровского храма (от Мира до Ленина).

Кроме этого, дороги полностью перекроют у Храма Рождества Христова на Щорса. Движение транспорта здесь будет ограничено до 03.00 19 января. Кроме того, за сутки до праздника здесь же будет запрещено парковаться и оставлять автомобили.

Красноярцев просят заранее продумать свои маршруты движения, чтобы не попадать в пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU