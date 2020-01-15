2020-01-15T14:06:58+03:00
Экономика

Новогодние траты клиентов ВТБ в Красноярске превысили 750 млн рублей

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Фото: Мария ЛЕНЦ
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ВТБ провел традиционное исследование новогодних трат клиентов ВТБ. В Красноярске за этот период осуществлено 790 тысяч операций на общую сумму свыше 750 млн рублей. По сравнению с прошлым годом клиенты банка увеличили расходы на 13%.

В целом по стране результаты показывают, что в ходе новогодних праздников 2020 г. траты клиентов серьезно возросли во всех наиболее значимых сегментах российского ритейла.

На новогодний стол клиенты ВТБ в этом году потратили 18,5 млрд рублей, что на 17% превышает результат прошлого года. В среднем один клиент потратил в супермаркетах и продуктовых магазинах 4000 рублей.

На четверть выросли затраты в ресторанах – общий объем потраченных средств в этом году составил почти 5 млрд рублей. При этом по сравнению с 2017 г. этот показатель увеличился почти вдвое. Сумма трат на одного клиента в новогодние праздники достигла 2000 рублей.

Традиционный рост спроса зафиксирован в магазинах одежды и обуви, которые остаются для россиян одним из наиболее популярных новогодних подарков. В ходе нынешних праздников клиенты ВТБ потратили там почти 4,5 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом – почти 20%. Средний чек на одного клиента составил более 4000 рублей.

Данные по транзакциям в сегменте туристического бизнеса в этом году демонстрируют рост спроса россиян и на путешествия. Траты на железнодорожные и авиабилеты превысили 500 млн рублей, что сопоставимо с данными прошлого года, при этом в 1,5 раза вырос спрос на аренду автомобилей на территории России (24 млн рублей).

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