7 детсадов и 2 школы появились в прошлом году в Красноярске

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:19:39+03:00

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В прошлом году в Красноярске построено две школы и семь детских садов, сообщили в Управлении капитального строительства, подводя итоги года. В садики пошли 1 650 малышей – это общая численность мест в новых садах. Кроме этого, две новые школы, рассчитанные на 1 280 человек каждая, открыли свои двери в в Солнечном и Покровке. К слову, в Пашенном начато строительство еще одной школы. Все новые здания построены по типовому проекту.

Кроме этого, как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в УКС, введен в эксплуатацию водопровод по Алыкельской в поселке Таймыр.

Помимо этого, вскоре закончится строительство еще пяти садиков – на 1 650 мест. Они появятся в Ленинском, Советском и Октябрьском районах. В планах у УКСа на этот год – продолжить строительство дороги на Молодежном и в микрорайоне Солнечный. Вскоре будут готовы проекты школ в Бугаче и Метростроителе.

ИСТОЧНИК KP.RU