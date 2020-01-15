СК сообщил подробности массового отравления детей угарным газом в Красноярском крае
В селе Городок Минусинского района края массово отравились угарным газом 7 человек, сообщили в территориальном Центре медицины катастроф. По информации ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, в селе едва не погибла многодетная семья. Пострадавшие – большей частью ребятишки.
- По предварительным данным, в частном доме утром многодетная мать, имеющая 5 несовершеннолетних детей и 20-летнего сына, проснулась от запаха угарного газа. В доме имеется печное отопление, возможной причиной утечки угарного газа стала неплотно закрытая заслонка печи, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ведомства. - Пятеро пострадавших детей и их мать были доставлены в минусинскую больницу, взрослый сын от госпитализации отказался, состояние его здоровья не внушает опасения.
Правоохранительные органы ведут доследственную проверку происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU