2020-01-15T12:41:22+03:00
Общество

«Уже не важно, как и почему»: погиб гитарист красноярской группы Below the Sun

Поклонники скорбят об ушедшем музыканте
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Егор Михайлов Фото: Below the SunЕгор Михайлов Фото: Below the Sun
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В Красноярске ушел из жизни гитарист групп Dura и «Below the Sun» Егор Михайлов. Об этом сообщили его коллеги-музыканты. Егору Михайлову было 29-лет. По одной из версий, музыкант сам принял роковое решение, однако точная причина его смерти не называется.

- Не надо вопросов. Уже не имеет значения, как это случилось и почему… вам от этого легче не станет. Просто слушайте музыку Егора, вспоминайте его крутые выступления и несите добрую память о нем сквозь года. Наш братишка это заслужил, берегите себя, - скорбят о Егоре в группе.

Группа Dura заявила об остановке своей деятельности после смерти гитариста.

Шокированные известием поклонники тоже скорбят о мужчине – совсем молодой. И выражают соболезнования близким и родным парня. Добавим, что группа «Below the Sun» образовалась в Красноярске в 2012 году. Недавно у ребят завершился тур по России. Группа записала два полноформатных альбома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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