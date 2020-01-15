Красноярский край назван в числе регионов зоны аномального потепления

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:51:35+03:00

Погода в регионе очень мягкая для сибирской зимы Фото: Мария ЛЕНЦ

Отклонение от климатической нормы, по данным Гидрометцентра, сейчас составляет 12 градусов

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Большая часть России, в том числе и Красноярский край, в ближайшую неделю попадет в зону аномального потепления, сообщили ТАСС в Гидрометцентре. Отклонение от климатической нормы, по мнению синоптиков, составляет порядка 12 градусов. Тепло охватит огромную территорию.

- И эти плюс 12 градусов будут и в Красноярском крае также, на юге Якутии, в Хабаровском крае, - рассказал и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Почему это происходит? Синоптики говорят, что в этом году на всей территории России держится довольно теплая погода – для нашей страны это, безусловно, редкость.

Добавим, что в Красноярском крае стоит аномально теплая зима. В некоторых районах региона на Енисее до сих пор идет ледостав, не все переправы открыты. А на новогодних праздниках в Абалаково и Стрелке произошло подтопление жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU