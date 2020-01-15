В Красноярске открыли детское паллиативное отделение – для тех, кому уже нельзя помочь

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:06:56+03:00

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В Красноярске открыли детское паллиативное отделение. Об этом сообщил депутат Заксобрания Илья Зайцев. В нем теперь будут находиться ребятишки, которым нельзя помочь, но можно сделать оставшиеся им дни или месяцы жизни более комфортными. Сейчас в Красноярском крае 244 ребенка с паллиативным статусом.

Фото: Ильи Зайцева

- Отделение рассчитано на совместное пребывание с мамой, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Зайцев. - Есть кресла, которые раскладываются. И родители могут видеть и посещать своего ребенка круглосуточно. Основные задачи понятны - здесь будут находиться самые тяжелые детки, родители которых по каким-то причинам не могут с ними остаться дома при поддержке выездных бригад, работающих с прошлого года

Малыши в центре находятся под постоянным присмотром, врачи подбирают им обезболивающие. А главное – здесь родителям помогут обучиться уходу за тяжелым ребенком.

Фото: Ильи Зайцева

- У коллектива большие планы. Например, открыть на базе отделения детский координационный центр паллиативной помощи и центр поддержки, где родители могут получить в том числе психологическую поддержку, пока с их детьми играют и занимаются, - пояснил депутат. - А в будущем думаем сделать возможным оставить ребенка на один день, чтобы родители могли сделать свои срочные дела.

Консультации для родителей, у детей которых паллиативный статус, по тел.: 8 (391) 266-98-83.

ИСТОЧНИК KP.RU