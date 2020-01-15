2020-01-15T09:30:07+03:00
Происшествия

8 человек отравились угарным газом на ремонте печи в Красноярском крае

Все они живы, часть - госпитализированы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Медики оказывают помощь пострадавшимМедики оказывают помощь пострадавшимФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне в селе Городок (входит в состав Городокского сельсовета Минусинского района края) случилось ЧП - 8 человек отравились угарным газом. Думаете, это пожар? Вовсе нет. В ГУ МЧС по Красноярскому краю рассказали, что люди занимались ремонтом печи. По данным территориального Центра медицины катастроф, почти всем им понадобилась помощь врачей: шестеро из 8 пострадавших госпитализированы в районную больницу Минусинска.

В данный момент все обстоятельства инцидента выясняются. Не исключено, что к делу подключатся правоохранительные органы. О состоянии пострадавших пока также информации очень мало. Известно, что сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь. Чуть позднее сообщим подробности происшествия, в том числе и об обстоятельствах, предшествовавших массовому отравлению угарным газом. «Комсомольская правда» - Красноярск продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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