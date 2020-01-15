«Стройбаза» в Ачинске платила работникам зарплату ниже прожиточного минимума

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:09:48+03:00

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Прокуроры Ачинска проверили местную «Стройбазу». Оказалось, ее работники получали заработную плату ниже прожиточного минимума, сообщает Запад24. Выплаты ниже МРОТ – нарушение федерального закона о минимальном размере оплаты труда.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в прокуратуре, выявлено три факта. С апреля по август трое работников зарабатывали сущие копейки. Результаты проверки прокуроры уже передали в Следственный комитет. В отношении директора ачинской «Стройбазы» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК России (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). Статья подразумевает и штрафные санкции, однако возможен и реальный срок заключения. Директору по закону грозит до 3 лет лишения свободы. Прокуроры контролируют ход расследования уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU