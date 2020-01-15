2020-01-15T07:40:41+03:00
Общество

Эксперты: 65% красноярцев не устраивает их зарплата

Аналитики выясняли, готовы ли жители региона обсуждать повышение с руководством
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Обсуждают повышение далеко не все - многим неудобноОбсуждают повышение далеко не все - многим неудобноФото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты компании HeadHunter опросили соискателей на предмет, готовы ли они обсуждать уровень заработной платы с руководством, и выяснили, представители каких профессий больше всего недовольны своей зарплатой. Начнем с того, что больше половины жителей региона в принципе не устраивает их заработок – 65 процентов респондентов. Особенно недовольны фрилансеры и представители рабочих профессий.

— С точки зрения профессиональной принадлежности чаще всего зарплатой не удовлетворены медики и фармацевты, представители сферы безопасности, а также искусства и медиа, - пояснила руководитель пресс-службы HeadHunter-Сибирь Анна Осипова.

Зарплата полностью устраивает HR-специалистов, строителей и специалистов по недвижимости, а также юристов.

58% разговаривали о повышении с руководством. Большая часть сотрудников просила прибавки за успехи в работе, еще часть – из-за повышения квалификации, другие – потому что «давно не поднимали». Есть и те, кто пытается «давить» на руководство, мотивируя это тем, что в другой компании им предлагают более высокий заработок. Эксперты говорят, что каждому второму из опрошенных неудобно обсуждать уровень зарплаты. Реже всего скромничают в автомобильном бизнесе, чаще всего – в сфере искусства и медиа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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