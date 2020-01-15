Эксперты: 65% красноярцев не устраивает их зарплата

15 Янв. 2020 2020-01-15T07:40:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты компании HeadHunter опросили соискателей на предмет, готовы ли они обсуждать уровень заработной платы с руководством, и выяснили, представители каких профессий больше всего недовольны своей зарплатой. Начнем с того, что больше половины жителей региона в принципе не устраивает их заработок – 65 процентов респондентов. Особенно недовольны фрилансеры и представители рабочих профессий.

— С точки зрения профессиональной принадлежности чаще всего зарплатой не удовлетворены медики и фармацевты, представители сферы безопасности, а также искусства и медиа, - пояснила руководитель пресс-службы HeadHunter-Сибирь Анна Осипова.

Зарплата полностью устраивает HR-специалистов, строителей и специалистов по недвижимости, а также юристов.

58% разговаривали о повышении с руководством. Большая часть сотрудников просила прибавки за успехи в работе, еще часть – из-за повышения квалификации, другие – потому что «давно не поднимали». Есть и те, кто пытается «давить» на руководство, мотивируя это тем, что в другой компании им предлагают более высокий заработок. Эксперты говорят, что каждому второму из опрошенных неудобно обсуждать уровень зарплаты. Реже всего скромничают в автомобильном бизнесе, чаще всего – в сфере искусства и медиа.

АКТУАЛЬНО

В мэрии рассказали, сколько раз на самом деле красноярцы жаловались на "Бионорд" 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU