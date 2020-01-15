2020-01-15T07:43:02+03:00
Общество

Контраст и много света. В Красноярске показали эскизы станций метро

Завершена разработка документации по двум веткам метрополитена
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: телеканал «Енисей»Фото: телеканал «Енисей»
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Разработчики проекта метро в Красноярске показали эскизы станций, сообщает телеканал «Енисей». Замгендиректора «Красноярского треста проектно-строительных изысканий» Алексей Коршиков рассказал о том, каким будет метро в мегаполисе и продемонстрировал эскизы станций «Проспект Мира» и «Площадь Революции».

Напомним, первая ветка метро будет проложена в Октябрьский район. Речь на начальном этапе идет о строительстве шести станций – Высотная, Копылова, Вокзальная, Площадь Революции, Проспект Мира и Ленинская. Первый этап строительства – участок от Октябрьского района до исторического центра города (Стрелка) протяженностью 9,4 километра.

Судя по эскизам, обе станции («Площадь Революции» и «Проспект Мира») будут очень атмосферными – пространство организовано на контрастах и свете. Станция «Площадь Революции» будет оформлена в белых и красных тонах – дань историческому прошлому. Оформление «Проспекта Мира» более мягкое, разработчики применили другие решения – очень много света, есть удобные лавочки для ожидающих поезда.

Добавим, что первую очередь от «Высотной» до «Ленинской» краевые власти планируют запустить уже в 2022 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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