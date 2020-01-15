2020-01-15T07:43:55+03:00
Общество

Дороги на миллиард. В Красноярске продолжат большие дорожные стройки и начнут новые

Рассказываем, какой будет ремонтная кампания этого года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Идет подготовка к строительству дороги в ПашенномИдет подготовка к строительству дороги в ПашенномФото: Мария ЛЕНЦ
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В мэрии Красноярска поделились планами ремонта дорог на 2020 год. На реализацию задумок по программе «Безопасные и качественные дороги» из бюджета потратят 1 миллиард рублей: 815,44 миллионов – на строительство, еще 184,56 миллиона - на ремонт и капремонт.

Что именно в планах по ремонту дорог? Власти собираются окончить стройку на Молодежном: дорога одна из самых востребованных, ведет в Солнечный. Кроме того, завершится строительство перехода через Волочаевскую, построят дорогу около Солонцов-2. Помимо этого, продолжится ремонтная кампания на Северном шоссе и Байкитской.

Будет и задел. В этом году начнется строительство дороги от Мате Залки, 33 до Космонавтов, подготовят проект дороги на Гриболевской. Кроме того, планируется завершить работы на Ястынской. Что касается Пашенного, то пока к большой стройке только готовятся – на Судостроительной планируют отремонтировать 2,1 километра дороги (от Графитной до перекрестка), дорогу будут расширять.

Полностью пообещали отремонтировать Марковского – подрядчик уже найден, торги проведены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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