Экологи написали открытое письмо Уссу с просьбой защитить детей от НМУ

15 Янв. 2020 2020-01-15T07:44:51+03:00

Изменить размер текста: A A

На минувшей неделе в Инстаграме появился неофициальный аккаунт губернатора Красноярского края Александра Усса. Количество подписчиков странички уже приближается к двум тысячам человек и в дальнейшем, безусловно, будет расти – ведь это редкая возможность неофициально обратиться к губернатору. И ей уже воспользовались независимые экологи проекта nebo.community. Они написали Александру Уссу открытое письмо с просьбой защитить детей Красноярска от «черного неба».

- Правительственный план по снижению выбросов принят, у нас есть к нему множество вопросов, но сейчас наша просьба заключается в том, чтобы максимально сберечь здоровье наших детей. Если у нас нет возможности свободно дышать, нам надо учиться жить с «черным небом», - пишут авторы проекта. - Просим вас рассмотреть нашу инициативу, а именно: внести рекомендации для дошкольных и школьных учреждений, по ограничению пребывания детей на открытом воздухе на время режима неблагоприятных метеоусловий; усилить контроль за здоровьем детей в образовательных учреждениях города на время режима неблагоприятных метеоусловий; рассмотреть возможность установки фильтров по очистке воздуха в помещениях

Авторы обращения говорят, что подобный опыт на территории России уже имеется. В Сибае (Башкортостан) власти пошли навстречу населению и ограничили пребывание детей на воздухе в период НМУ. Что ответит на это губернатор – пока неизвестно. Многие красноярцы выражают сомнения в том, что ответ от Александра Усса поступит: дескать, аккаунт-то неофициальный. Посмотрим.

АКТУАЛЬНО

В мэрии рассказали, сколько раз на самом деле красноярцы жаловались на "Бионорд" 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU