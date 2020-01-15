2020-01-15T07:44:51+03:00
Общество

Экологи написали открытое письмо Уссу с просьбой защитить детей от НМУ

Они считают, что в школах Красноярска необходимы фильтры для очистки воздуха
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Губернатору написали открытое письмо на тему НМУГубернатору написали открытое письмо на тему НМУФото: Мария ЛЕНЦ
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На минувшей неделе в Инстаграме появился неофициальный аккаунт губернатора Красноярского края Александра Усса. Количество подписчиков странички уже приближается к двум тысячам человек и в дальнейшем, безусловно, будет расти – ведь это редкая возможность неофициально обратиться к губернатору. И ей уже воспользовались независимые экологи проекта nebo.community. Они написали Александру Уссу открытое письмо с просьбой защитить детей Красноярска от «черного неба».

- Правительственный план по снижению выбросов принят, у нас есть к нему множество вопросов, но сейчас наша просьба заключается в том, чтобы максимально сберечь здоровье наших детей. Если у нас нет возможности свободно дышать, нам надо учиться жить с «черным небом», - пишут авторы проекта. - Просим вас рассмотреть нашу инициативу, а именно: внести рекомендации для дошкольных и школьных учреждений, по ограничению пребывания детей на открытом воздухе на время режима неблагоприятных метеоусловий; усилить контроль за здоровьем детей в образовательных учреждениях города на время режима неблагоприятных метеоусловий; рассмотреть возможность установки фильтров по очистке воздуха в помещениях

Авторы обращения говорят, что подобный опыт на территории России уже имеется. В Сибае (Башкортостан) власти пошли навстречу населению и ограничили пребывание детей на воздухе в период НМУ. Что ответит на это губернатор – пока неизвестно. Многие красноярцы выражают сомнения в том, что ответ от Александра Усса поступит: дескать, аккаунт-то неофициальный. Посмотрим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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