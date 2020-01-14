2020-01-14T17:35:03+03:00
Общество

Почему в Красноярске не работают автобусные приложения

Как оказалось, в департаменте транспорта сами не знают причин
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Почему в Красноярске не работают автобусные приложенияПочему в Красноярске не работают автобусные приложенияФото: Мария ЛЕНЦ
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Почему в Красноярске не работают автобусные приложения? Такие вопросы горожане задают уже много недель. Первые сбои появились в сентябре. В ноябре приложения и вовсе перестали функционировать. В департаменте транспорта тогда рассказали, что идет модернизация и перенастройка оборудования. На это нужно несколько недель и к новому году работы будут выполнены.

Сейчас уже середина января, а сервисы до сих пор недоступны. «ТВК Красноярск» связались с разработчиками автобусных приложений. И выяснили, что там сами не понимают в чем дело. По словам Остапа Остащенко, разработчика приложения «Bustime», к ним поступают устаревшие данные от 20 ноября. Такая же информация и у Сергея Рыбакова, автора приложения «Твой Автобус».

Вот как прокомментировали в «Красноярскгортрансе» сегодняшнюю ситуацию: новое серверное оборудование установлено, программное обеспечение портала информирования обновлено. Идет адаптация уникальных программных модулей и перенос информации на новый сервер для корректной работы всей диспетчерской службы. На это уйдет еще несколько недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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