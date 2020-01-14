2020-01-14T03:59:21+03:00
Общество

В Красноярском крае требуются высокооплачиваемые вахтовики

Для работы на инвестиционных проектах
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае требуются высокооплачиваемые вахтовикиВ Красноярском крае требуются высокооплачиваемые вахтовикиФото: Мария ЛЕНЦ
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В краевом банке вакансий службы занятости содержится около 1,3 тысячи предложений работы на предприятиях, участвующих в реализации инвестиционных проектов. Из них 850 вакансий – вахтовым методом. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе агентства труда и занятости края.

Работа на севере хорошо оплачивается. Например, ООО «ТБС-Логистика» готово платить машинистам бульдозера до 102 тысячи рублей в месяц, а ООО «Соврудник» водителям «БелАЗа» - от 70 тысяч рублей. В настоящее время очень востребованы для работы на вахте машинисты бульдозера, водители автомобиля, слесари-ремонтники и другие специалисты.

Где ознакомиться с подробной информацией об этих и других вакансиях: во-первых, в ближайшем центре занятости по месту жительства. Во-вторых, на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края, на портале «Работа в России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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