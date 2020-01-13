13 Янв. 2020 2020-01-13T14:41:42+03:00

Вылетевшая на тротуар с людьми маршрутка попала на видео в Красноярске. Фото, видео: ЧП - Красноярск.

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В Советском районе Красноярска маршрутка выехала прямо на тротуар, где находились люди. Видео случившегося появилось в паблике «ЧП - Красноярск».

Это произошло днем, 13 января, на улице Весны. Судя по кадрам, автомобиль Kia, за которым двигался автобус, затормозил на перекрестке перед светофором. Водитель маршрутки такого не ожидал. И, чтобы избежать столкновения, вырулил на обочину, там стояли люди. Благо, скорость была невысокой, пешеходы успели среагировать и разбежаться, пострадавших не было. И в ГИБДД никто не обращался.

В соцсетях обсуждают, кто может быть виноват: водитель иномарки или автобуса.

- Автобусник – «молодец», - пишут одни. - Про дистанцию не знает, что топить перед перекрестком при заканчивающимся зеленым не стОит, тоже.

- Водитель иномарки еще лучше, - спорят другие. - Раньше надо было оттормаживаться, водитель автобуса увидел бы и скинул скорость, а так подставил всех. Некрасиво.

- Ну, и пешеходы – отлично. Реакция есть!

ИСТОЧНИК KP.RU