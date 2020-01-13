Виадук на Театральной площади предложили оборудовать канаткой
Красноярские школьники придумали оснастить пешеходный мост на Театральной площади необычной канатной дорогой. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления образования.
Особенность виадука в том, что его не оборудуешь пандусом или лифтом. Ученики из лаборатории «Инженеры будущего» нашли свой вариант решения проблемы (и презентуют его на международном чемпионате по робототехнике в МВДЦ «Сибирь»).
Чтобы мостом могли пользоваться маломобильные горожане, нужна канатная дорога. С внешней стороны переправы можно прикрепить монорельс с кабиной и механизмом передачи. Такой «лифт» перевезет человека в инвалидном кресле или родителя с ребенком.
Механизм прост и универсален, в будущем подобный можно установить на любом пешеходном мосту, уверены школьники. Действительно, после доработки проект вполне можно будет реализовать на практике, поддерживают проектировщики.
ИСТОЧНИК KP.RU