Виадук на Театральной площади предложили оборудовать канаткой

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:44:38+03:00

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Красноярские школьники придумали оснастить пешеходный мост на Театральной площади необычной канатной дорогой. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления образования.

Особенность виадука в том, что его не оборудуешь пандусом или лифтом. Ученики из лаборатории «Инженеры будущего» нашли свой вариант решения проблемы (и презентуют его на международном чемпионате по робототехнике в МВДЦ «Сибирь»).

Чтобы мостом могли пользоваться маломобильные горожане, нужна канатная дорога. С внешней стороны переправы можно прикрепить монорельс с кабиной и механизмом передачи. Такой «лифт» перевезет человека в инвалидном кресле или родителя с ребенком.

Механизм прост и универсален, в будущем подобный можно установить на любом пешеходном мосту, уверены школьники. Действительно, после доработки проект вполне можно будет реализовать на практике, поддерживают проектировщики.

ИСТОЧНИК KP.RU