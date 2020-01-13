«Зебра» была рядом. Переходивший дорогу 6-летний мальчик попал под машину в Красноярске

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:23:24+03:00

Переходивший с братом дорогу 6-летний мальчик попал под машину в Красноярске. Фото: ГИБДД24, группа в соцсети.

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В Красноярске 6-летний мальчик, который переходил дорогу не по «зебре», попал под машину. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГИБДД России по краю.

Все произошло на улице Королева в воскресенье, 12 января, говорят инспекторы. Ребенок вместе со старшим братом шел домой из соседнего двора. До перехода было только 70 метров, но дети решили срезать. В итоге младший угодил под колеса, его с травмами увезли в больницу.

- Уважаемые родители, контролируйте, каким маршрутом дети возвращаются из школы или с прогулки, особенно, если ребенку приходится пересекать проезжую часть, - напоминают в ГИБДД.

Между тем, в соцсетях разгорелся спор, кто виноват в случившемся: родители, не научившие ребенка переходить в положенном месте, или водитель?

- Почему всегда обращение к родителям? – возмущаются одни. - Мы всегда детям говорим быть осторожнее, но правила ПДД позволяют делать у школ нерегулируемые переходы, где водители мчатся, и останавливается один из пяти. Тут хоть законтролируйся, толку не будет, ребенок пойдет по переходу и его собьют.

- Потому что, в первую очередь, родители несут ответственность за своего ребенка, паруруют другие. - В том месте понатыкано пешеходных переходов на каждых 100 метрах. Нередко вижу, как именно родители переходят дорогу с детьми в неположенных местах, тем самым подвергая их опасности, потому что даже знание ПДД идет из семьи. Если ребенок видит, что мать бежит с ним через дорогу в пяти метрах от пешехода, то и дите также побежит через дорогу вне пешеходного перехода.

А вы как думаете?

ИСТОЧНИК KP.RU