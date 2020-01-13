Красноярск может стать городом трудовой доблести

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:34:43+03:00

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Красноярск может претендовать на звание «Город трудовой доблести». Об этом рассказал в своем инстаграме депутат Государственной Думы Виктор Зубарев.

Напомним, в понедельник, 14 января начинается весенняя сессия. Будут рассмотрены сотни законопроектов, предложений, инициатив… И один из них - законопроект о городах трудовой доблести, в декабре внесенный президентом России Владимиром Путиным.

- Согласно документу, «звание «Город трудовой доблести» присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Очевидно, что на звание должны претендовать (и самое важное – получить его) и сибирские города, в том числе Красноярск, - пишет Виктор Владиславович. - Рассмотрение документа в профильном комитете начнется в ближайшие дни.

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В Госдуме определились, какие поселения получат звание «Город трудовой доблести»

В минувшие выходные Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента проект закона о таком звании. В понедельник документ рассматривали в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Как это будет отмечено?

На территории города установят памятную стелу с текстом президентского указа о присвоении звания «Город трудовой доблести». И трижды в год — на 1 и 9 мая, а также на День города прогремит праздничный салют (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU