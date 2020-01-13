Понаехал тут! Обиженный гость насмерть забил ногами супругов в Красноярском крае

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:10:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В деревне Большой Кемчуг Козульского района Красноярского края обиженный гость забил насмерть хозяев-супругов. И попал сразу под два уголовных дела, возбужденных по признакам статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

- Этот парень, ему лет 26, - говорят местные жители. – Он освободился весной, сидел за что-то такое же. Устроился в придорожное кафе, жить ему особо было негде, болтался по деревне.

11 января вместе с троими знакомыми зашел в гости к супружеской паре, 40-летней хозяйке и ее 53-летнему сожителю. Застолье, алкоголь… В какой-то момент между парнем и жителями деревни началась ссора, ему стали пенять: «Что ты здесь околачиваешься?». Слово за слово – завязалась драка.

Гостя сильно избили, кто-то из соседей вызвал полицию. Его доставили в отделение, взяли объяснения и отпустили. После мужчина вернулся в тот же дом, где остались хозяева. А также его подруга. Снова сели за стол, выпили, и все продолжилось.

Попреки, ругань… Придя в ярость, гость кинулся на хозяев. Говорят, был так зол, что буквально забил их – ногами.

Когда наутро к ним зашла соседка, то обнаружила женщину и ее сожителя мертвыми. А в соседней комнате спал подозреваемый с подругой. Поняв, что ему грозит, решил скрыться. Причем прихватив с собой сотовые телефоны хозяев.

Но его задержали по горячим следам. Вскоре будет суд, где мужчине определят меру пресечения, рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU