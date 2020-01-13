«Первый раз в жизни строгают салаты!»: дочки-двойняшки удивили мэра Красноярска

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:34:47+03:00

Первоклассницы Василиса и Таисия вместе с мамой и папой. Также на фото - Людмила Куликова, директор института филологии и языковой коммуникации СФУ. Фото: из семейного архива.

О кулинарном дебюте своих девчонок отец рассказал в соцсети [фото]

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Дочки-двойняшки удивили главу Красноярска блюдами, которые приготовили своими руками. В первый раз в жизни! О кулинарном дебюте девчонок Сергей Еремин рассказал в инстаграме.

По словам главы города, дочки-первоклассницы Таисия и Василиса попробовали себя в роли поваров накануне. «Пришел с работ, а они строгают салаты!» - поразился отец.

Как оказалось, девочки посоветовались с бабушкой, а после каждая приготовила свое «произведение». Василиса сделала салат «Лисичка» из копченой курицы и ананаса, сверху – корейская морковь. А Таисия – классический «Оливье», но с необычным декором – под «Тигренка».

"Тигренок" и "Лисичка" - первые блюда, приготовленные Таей и Василисой. Фото: Сергей ЕРЕМИН, инстаграм.

Хватило всем: папе и маме, бабушке с дедушкой. И, конечно, девчонки угостили друг друга. Интересно, чей салат стал вкуснее? Но, как выяснилось, оба дебюта были удачными.

Напомним, что у главы Красноярска Сергея Еремина четыре дочери. Это первоклассницы Василиса и Таисия, средняя – Даша, она учится в 7-м, и старшая – Соня, студентка медицинского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU