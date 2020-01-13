ФСБ перекрыла в Красноярске канал поставки мигрантов-нелегалов

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:24:51+03:00

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Десятки фальшивых договоров, паспорта, телефоны… В Красноярске пресечен канал поставки мигрантов-нелегалов, сообщили в пресс-службе УФСБ России по краю.

Как оказалось, его организовали двое мужчин - из местных. Они массово ввозили на территорию страны жителей иностранных государств, оформляя для них подложные документы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/754344" frameborder="0"></iframe> Оперативное видео ФСБ.

Нелегалам оформляли подложные документы. Фото: пресс-служба УФСБ России по краю.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено: действовали через фиктивную фирму путем оформления фальшивых трудовых договоров и незаконной постановки иностранцев на миграционный учет, - поясняет пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Земляная.

Сейчас выявляются другие эпизоды, к которым могут быть причастны организаторы.Фото: пресс-служба УФСБ России по краю.

В середине декабря 2019 года на подозреваемых было возбуждено уголовное дело, обоих взяли под стражу. Сейчас сотрудники ФСБ устанавливают всех тех, кто мог быть также причастен к организации канала ввоза нелегалов. Кроме того, идет работа по выявлению других эпизодов преступной деятельности «предпринимателей».

ИСТОЧНИК KP.RU