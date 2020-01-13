Новогоднюю иллюминацию отключают в Красноярске уже завтра

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:22:08+03:00

А через две недели начнут разбирать елки

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В Красноярске отключают новогоднюю иллюминацию и подсветку. Как сообщили «Городские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, это произойдет во вторник, 14 января.

Праздничный режим (а он действовал с 20 декабря, когда стали открываться ледовые городки) сменится обычным. То есть теперь не будут включаться украшения, размещенные на городских фонарях.

Самые эффектные светодинамические режимы на мостах - Коммунальном, вантовом и Николаевском – на время отключат. Вместо яркой подсветки зданий и сооружений обещают повседневную, а в выходные - режимы легких световых переливов или однотонное освещение.

Впрочем, праздничный режим еще вернется, его возобновят по случаю проведения турнира по борьбе имени Ивана Ярыгина. Но ненадолго – с 23 по 26 января. А после окончания соревнований по всему городу начнут разбирать новогодние елки. Ориентировочно – с 27 января.

ИСТОЧНИК KP.RU