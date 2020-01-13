Заключенные в Красноярске занялись керлингом

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:36:56+03:00

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Осужденные в Красноярске увлеклись керлингом. И у них уже прошли первые соревнования, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

Игру организовали во время «Рождественской спартакиады» в исправительной колонии № 17. Специально к состязаниям на территории залили ледовую площадку. Собрали восемь команд, по четыре человека в каждой.

Круглый камень по льду гоняли довольно ловко, задавая ему направление особыми щетками. Было так, что разницу в счете определяло только один камень.

В первый день состоялись восемь матчей, выбрали финалистов, во второй – соревновались между собой сильнейшие. Правда, из-за мороза игру пришлось немного сократить. И все же участники остались довольны.

Они признаются: на свободе, разумеется, о керлинге только слышали, самим играть не доводилось. Так что не подозревали, насколько это интересно.

ИСТОЧНИК KP.RU