Губернатор Красноярского края во время прогулки на снегоходе встретил оленей
Губернатор Красноярского края Алескандр Усс во время прогулки на снегоходе в заснеженном лесу наткнулся на целое семейство оленей. Впечатлениями он поделился в своем втором посте в Инстаграме:
- Удалось вырваться в субботу на природу. Сибирская зима всегда вдохновляет и дарит силы!
На фото – лес сказочной красоты. А в нем – стайка оленей, внимательно разглядывающих человека. Как видно, они и не думают убегать. Вот такая, нетронутая природа.
Напомним, свою страницу в Инстаграме глава края завел в минувшую пятницу, 10 января. В первом посте он рассказал о посещении «Гремячей гривы». К слову, за четыре дня количество подписчиков на страницу Александра Викторовича выросло со 150 почти до трех тысяч.
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Губернатор Красноярского края завел Инстаграм
У губернатора Красноярского края Александра Усса появился свой Инстаграм. И с каждой минутой растет количество подписчиков. Первым постом на странице главы региона стало сообщение о посещении парка «Гремячья грива»:
- Александр Усс открыл вторую очередь экопарка «Гремячая грива». Здесь появились 60 км дополнительных троп. «Это место для воплощения фантазий и предложений всех, кому дорог наш Красноярск! Давайте строить это место вместе! Здесь можно органично соединить и возможности природы, и спорта, и даже простых прогулок для мамочек с колясками, фактически, в черте города», - сказал губернатор (подробности).
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ИСТОЧНИК KP.RU