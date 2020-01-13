13 Янв. 2020 2020-01-13T06:40:40+03:00

Мчавший на красный лихач сбил мужчину на переходе в Красноярске. Фото, видео: ЧП - Красноярск.

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На улице 9 Мая в Красноярске несущийся на красный сигнал светофора водитель SsangYong сбил пешехода на переходе. ДТП случилось в воскресенье вечером, 12 января, видео выложили в паблике «ЧП – Красноярск».

На кадрах видно: иномарка на высокой скорости движется по улице 9 Мая в сторону Авиаторов от Комсомольского проспекта.

ДТП на улице 9 Мая 12.01.2020 в Красноярске. .Видео: ЧП - Красноярск.

- За рулем был мужчина 1966 года рождения, - уточняют в пресс-службе ГИБДД России по краю.

Неподалеку от дома №51 водитель не успел затормозить перед светофором, когда загорелся запрещающий сигнал. И вылетел на переход, по которому шел через дорогу 39-летний мужчина.

Увернуться пешеход не сумел, попал под колеса, получил травмы. На место вызвали «скорую». Медики осмотрели пострадавшего, оказали ему помощь. Благо госпитализировать человека не понадобилось – травмы оказались не тяжелыми.

ИСТОЧНИК KP.RU