13 Янв. 2020 2020-01-13T09:03:45+03:00

74 ледовые переправы открыты в Красноярском крае. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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В Красноярском крае заработали 74 ледовые переправы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, большинство – 52, в Эвенкии. Кроме того, 5 в Мотыгинском, 2 в Боготольском, 4 в Бирилюсском, 2 в Богучанском, 3 в Туруханском районах, 3 – на Таймыре, и по одной в Ермаковском, Каратузском, Большеулуйском районах. Всего предполагается открыть 134 переправы.

Двигаясь по ним, обязательно помните о мерах безопасности, говорят спасатели:

- соблюдайте требования знаков;

- если шлагбаум закрыт, выезжать на переправу запрещено. Движение там одностороннее;

- скорость и дистанция – как указано на знаках;

- остановки, рывки, развороты, обгон и заправка на переправе не разрешаются;

- выезжайте на лед медленно, без толчков и торможений;

- нельзя ехать за указательные вешки;

- автобусам/легковым машинам необходимо высадить пассажиров перед выездом на переправу;

- двери авто во время должны быть открыты, а ремни безопасности отстегнуты;

- движение через переправу в условиях плохой видимости - запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU