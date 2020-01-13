74 ледовые переправы открыты в Красноярском крае
В Красноярском крае заработали 74 ледовые переправы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, большинство – 52, в Эвенкии. Кроме того, 5 в Мотыгинском, 2 в Боготольском, 4 в Бирилюсском, 2 в Богучанском, 3 в Туруханском районах, 3 – на Таймыре, и по одной в Ермаковском, Каратузском, Большеулуйском районах. Всего предполагается открыть 134 переправы.
Двигаясь по ним, обязательно помните о мерах безопасности, говорят спасатели:
- соблюдайте требования знаков;
- если шлагбаум закрыт, выезжать на переправу запрещено. Движение там одностороннее;
- скорость и дистанция – как указано на знаках;
- остановки, рывки, развороты, обгон и заправка на переправе не разрешаются;
- выезжайте на лед медленно, без толчков и торможений;
- нельзя ехать за указательные вешки;
- автобусам/легковым машинам необходимо высадить пассажиров перед выездом на переправу;
- двери авто во время должны быть открыты, а ремни безопасности отстегнуты;
- движение через переправу в условиях плохой видимости - запрещено.
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ИСТОЧНИК KP.RU