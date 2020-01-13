Это мой единственный друг! В Солнечном у парня с тросточкой потерялся щенок лабрадора

13 Янв. 2020 2020-01-13T05:03:59+03:00

Это мой единственный друг! В Солнечном у парня тросточкой потерялся щенок лабрадора. На фото - похожий щенок. Фото: ГУ МЧС по РМ.

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Бежевый, любознательный, ему только три месяца… Щенок лабрадора пропал в Красноярске. Как сообщили в группе «Наш микрорайон Солнечный», малышка потерялась у молодого человека с тросточкой, это его единственный друг.

Вот текст поста целиком:

- Потерялся щенок лабрадор. Белый, с зеленым длинным поводком. Прошу помочь найти его. Ее очень сильно ждут дома. Эта для хозяина - долгожданный и единственный друг, если кто-то нашел щенка, умоляю, верните ее, пожалуйста. Объявление выкладываю по просьбе хозяина, потому что он далек от соцсетей. Он просто клеит объявления и разыскивает ее по улицам.

... Поскольку парень ходит с тростью, щенок вполне мог сорваться с поводка, предположили жители микрорайона. Они уже пообещали помочь хозяину в поисках:

- Молодой человек живет на улице Славы, прихрамывает. Собачка – очень хорошая. Будем искать, конечно. Если кто увидит, верните, пожалуйста!

КОНКРЕТНО

Если вы увидите щенка лабрадора (бежевый, девочка), отзовитесь! Писать можно автору поста или сюда.

ИСТОЧНИК KP.RU