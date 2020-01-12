Девочка чуть не погибла, мальчик потерял сознание. Дети врезались в бетонное ограждение, катаясь с горки

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:01:08+03:00

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В Хакасии врачи едва успели спасти 9-летнюю девочку. Она расшибла голову, катаясь на плюшке вместе с братом с горы в Абазе. Дети на полной скорости врезались в бетонное ограждение. Малыш от удара потерял сознание, а его сестра чуть не рассталась с жизнью - у девочки зафиксировали открытую черепно-мозговую травму. Чтобы спасти ее врачам пришлось вызывать вертолет санавиации и везти ребенка в Абакан, сообщают Вести-Хакасия.

За жизнь малышки врачи боролись несколько часов. К счастью, операция прошла успешно. Сейчас состояние ребенка оценивается как стабильное. К слову, это не единственный случай тяжелейших травм у детей, полученных на горках в этом году. Похожих случаев четыре. Десятки детей поступили к медикам с переломами рук и ног.

Добавим, что в новогодние каникулы в Хакасии за помощью к медикам после катания на горках обратились свыше 600 человек. Имеется случай перелома позвоночника.

ИСТОЧНИК KP.RU