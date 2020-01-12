В Красноярске нашли мужчину, который ушел провожать гостей и пропал

12 Янв. 2020 2020-01-13T09:02:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Красноярска 59-летний Айдер Пожилов пропал 11 января. Нет, не с друзьями в баню пошел – отправился проводить гостей из дома по 78 Добровольческой бригады, 3. Выло около 23.00, когда хозяин исчез. Родные начали бить тревогу - о мужчине ни слуху ни духу. На звонки не отвечает, сам на связь не выходит.

Волонтеры «Поиска пропавших детей» разместили ориентировку: рост 185 сантиметров, плотного телосложения, борода седая, глаза карие, брови широкие, волосы темно-русые. Был одет: коричневая вязаная шапка, коричневая куртка, светло-коричневые вельветовые брюки.

Сообщение мигом облетело соцсети, всех знакомых и друзей мужчины. И… он сам вышел на связь с близкими. Просто задержался с гостями. На новогодних каникулах еще не то случается. В соцсетях пишут одно: слава Богу, что нашелся.

ДРУГИЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Кто должен вести социальные сети красноярских чиновников? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU