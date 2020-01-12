Давила на жалость. Женщина с младенцем на руках просила воды для ребенка и грабила квартиры

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:07:07+03:00

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В Красноярске полицейские задержали 21-летнюю женщину – она обворовывала квартиры сердобольных горожан. Стучалась к пенсионерам с младенцем на руках, просила воды для малыша, а потом грабила. Как рассказали в ГУМВД по Красноярскому краю, так пострадал 80-летний мужчина – пожалел.

- Когда пенсионер находился дома, к нему в дверь постучалась молодая девушка с маленьким ребенком на руках, которая попросила налить воды для малыша, - рассказали в полиции. - Воспользовавшись моментом, когда мужчина ушел на кухню за водой, злоумышленница взяла с тумбочки в коридоре мобильный телефон и вытащила из кошелька 4 тысячи рублей, после чего скрылась.

Нашли ее быстро. Оказалось, у женщины за плечами уже имеется судимость за похожие преступления. Против нее возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК России «Кража». К слову, это не единственны «подвиг» воровки. Она причастна и еще к одной такой же краже в Железнодорожном районе. Сумма ущерба – 39 тысяч рублей. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU