Плата за детсады в Красноярске выросла на 64 рубля

12 Янв. 2020 2020-01-13T09:04:43+03:00

Родителям, чей ребенок по достижению возраста так и не попал в детсад, предлагается финансовая компенсация

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В Красноярске на 64 рубля выросла плата за детсады. Постановление накануне нового года подписал глава Красноярска Сергей Еремин. Кому-то может показаться, что рост незначительный, однако в предыдущие годы родительская плата увеличивалась на меньшую сумму – на 35 рублей. Сейчас же рост вдвое.

За одного малыша от 3 до 7 лет в группах полного дня родителям предстоит выложить 1 705 рублей. В ясельных группах (до 3 лет) - 1 444 рубля в месяц вместо 1 390 рублей, как было в прошлом году. В группах кратковременного пребывания стоимость равна 511 рублей в месяц – это на 19 рублей больше, чем в прошлом году.

Большая часть денег – 85,9 процента направлена на питание малыша, остальная сумма - уход за детьми и финансово-хозяйственные нужды.

К слову, тем, кто не смог попасть в детсад, когда время подошло, в Красноярске предоставляется компенсация в 6 тысяч рублей. Чтобы получить выплату, необходимо снять ребенка с учета в территориальном отделе образования по месту постановки ребенка на очередь – такое решение принял горсовет. Если родители захотят вернуть ребенка в очередь – сделать это можно беспрепятственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU