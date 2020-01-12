В Солнечном скатившаяся с горы строительная катушка снесла автомобиль и дерево

12 Янв. 2020 2020-01-12T08:12:44+03:00

Сама скатилась или подтолкнули - пока не понятно

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Неприятный сюрприз устроили неизвестные владельцу машины в Солнечном. Минувшей ночью они скатили с расположенной рядом горы строительную катушку, сообщает паблик «Наш мкр. Солнечный».

Случилось все у дома по Соколовской, 70, около часу ночи. Катушка снесла бампер и переднюю часть припаркованного у первого подъезда автомобиля и повредила дерево.

- У автомобиля сработала сигнализация, но вскоре была выключена, - рассказывают очевидцы. - Владелец автомобиля через 40 минут после случившегося на звонок и сообщение не отвечал.

Не исключено, что решил просто отключить сигналку, даже не выглянув в окно. Пока неизвестно, то ли катушку с кабелем плохо закрепили, то ли в микрорайоне орудуют вредители. Видимо, выяснять это придется самому владельцу. Или правоохранителям - в случае, если мужчина решит их привлечь к расследованию.

ИСТОЧНИК KP.RU