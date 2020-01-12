На систему «112» перешли все муниципалитеты Красноярского края

12 Янв. 2020 2020-01-13T09:06:18+03:00

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Напомним, с конца 2018 года система работала на территории региона в тестовом режиме. Один за другим к ней подключали Красноярске, Дивногорск, Железногорск, Сосновоборск, Емельяново, Березовку. Теперь – сервис обслуживает весь край.

Только за первые сутки нового года на телефон 112 обратились 7 943 раза. Всего за новогодние каникулы – свыше 44 тысяч раз. Известно, что в службе 38 операторов. Можно не только позвонить, но и оставить СМС. Отвечает телефон очень быстро: в среднем оператора приходится ждать всего 8 секунд.

- Норма на обработку каждого вызова — 90 секунд. За это время оператор уточняет детали случившегося происшествия, при необходимости подключает к решению проблемы специалистов экстренных служб, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе правительства края.

Связь с экстренными службами также налажена: информация от оператора сервиса поступает в единую базу автоматизированной диспетчерской службы (АДИС) и тут же ее видят медики – на планшетах бригад «скорой». Сообщать можно не только о требующих помощи медиков людях – о пожарах, ЧП, в которых необходимо вмешательство полиции.

Вскоре запустят и приложение «112» для мобильных устройств. В нем можно будет оперативно следить за ситуацией на дорогах, авариях на трассах, коммунальных ЧП и других чрезвычайных ситуациях.

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ИСТОЧНИК KP.RU