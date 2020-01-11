Заразилась опьянением через поцелуй: жительница Хакасии оправдалась за пьяную езду

11 Янв. 2020 2020-01-11T15:47:34+03:00

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Жительница Ширинского района Хакасии попалась сотрудникам дорожно-патрульной службы в 3 часа ночи, когда ехала за рулем своей «Хонды Стрим». Дорожные полицейские почуяли неладное: 34-летнюю даму выдавал запах алкоголя. Однако она категорически отрицала, что выпивала. А запах объяснила тем, что... незадолго до встречи с ДПС она целовалась с пьяным мужчиной. Получается, что от него и подхватила.

- После нескольких минут перепалки, аргумент в трезвости женщины поверг дорожных полицейских в недоумение, она заявила, что пахнет от нее алкоголем потому, что она целовалась с пьяным человеком, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в УГИБДД по Республике Хакасия.

К слову, через несколько часов в том же ширинском районе полицейские остановили еще одну любительницу нетрезвой езды за рулем отечественного автомобиля. Она призналась, что не смогла отказать знакомым в просьбе отвести ее в поселок Шира. Это обернулось для нее штрафом в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU