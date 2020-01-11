В Туве задержали мать, ударившую своего 15-летнего сына ножом
В Кызыле полицейские задержали 53-летнюю женщину, подозреваемую в ранении собственного сына - подростка. Заявление в правоохранительные органы подала медицинская сестра Республиканской больницы №1, куда и поступил 15-летний пострадавший.
В пресс-службе тувинской полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что ЧП произошло 9 января. Установить, где находилась подозреваемая, было нетрудно. На допросе женщина дала признательные показания. Она пояснила, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда между ней и сыном возникла ссора. В порыве злости она схватила нож, удар пришелся на верхнюю треть левого предплечья (врачи расценили это как легкий вред здоровью).
Если вина подозреваемой будет доказана в суде, ей может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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