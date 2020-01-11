В Красноярске произошла третья авария с маршрутным автобусом

11 Янв. 2020 2020-01-11T14:39:28+03:00

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В Красноярске произошла третья за день авария с маршрутным автобусом. Напомним, в первой половине дня сначала на проспекте Мира 85-я маршрутка при неработающем светофоре не уступила приоритет легковому автомобилю, в нем пострадали водитель и три пассажира. Позднее на развязке 2-й Брянской и Калинина «Нива» влетела в лоб другому автобусу 85-го маршрута.

И вот новая авария перед перекрестком улиц Стасовой и Чернышева. По сообщению корреспондента «Комсомольской правды»-Красноярск с места события, столкнулись автобус 5 маршрута и три легковых автомобиля. Произошло это около 17:30 часов.

В ГИБДД города сообщили, что на место выехали экипаж ДПС, о причинах аварии станет известно позднее. Сервис «Яндекс.Пробки» показывает, что сейчас на этом участке дороги плотный затор от выезда с Лесопарковой до улицы Снежной.

Образовался заторФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU