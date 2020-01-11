11 Янв. 2020 2020-01-11T12:34:28+03:00

Для этого выбрали выходные, когда меньше машин

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Красноярские дороги вновь засыпают «Бионордом». Для этого выбрали выходные дни, когда на улицах меньше машин. Рассыпать реагент вместе с мраморной крошкой будут в небольших количествах на основных магистралях, где обычно большой транспортной поток. На других опасных участках используется песок, в том числе на автобусных остановках, спусках и подъемах, сообщают «Городские новости».

Из-за наступления морозов на проезжей части появилась опасная наледь, которую невозможно убрать щетками. Соляная смесь не разъедает ее, если температура воздуха опускается ниже 15 градусов. Таким образом приходится применять другой, более мощный реагент. Также продолжает работать снегоуборочная техника.

Однако если городские улицы периодически избавляют от снега, горожане активно жалуются на ужасную уборку придомовых территорий (это зона ответственности управляющих компаний). В некоторых дворах скопилось так много снега, что машины вязнут в нем.

ИСТОЧНИК KP.RU