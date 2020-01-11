Красноярским выпускникам стоит поторопиться и подать заявления на сдачу ЕГЭ до 1 февраля

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:57:19+03:00

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Выпускникам средних школ Красноярского края стоит поторопиться и подать заявление на сдачу ЕГЭ до 1 февраля, сообщает региональное министерство образования. Большей частью такое объявление касается выпускников прошлых лет. Ведь о нынешних одноклассниках организованно позаботятся их педагоги.

В городах и районах края подать заявление на допуск к ЕГЭ нужно в управлении образования по месту жительства. В Красноярске – в Центре оценки качества образования на улице Высотной, 9. Студенты техникумов и колледжей города Красноярска, у которых нет среднего общего образования, – в политехническом техникуме на Матросова, 20. Заявления подаются лично, при наличии паспорта. Либо это могут сделать родители или законные представители выпускника. После 1 февраля заявления смогут принять только при наличии очень уважительной причины.

Напомним, что ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа:

- досрочный с 20 марта по 13 апреля,

- основной с 25 мая по 29 июня,

- дополнительный с 4 по 22 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU